Дожди и сильный ветер по Украине прогнозируют на сегодня синоптики

На улицу хоть не выходи — синоптики прогнозируют холод и дожди
Прогноз погоды от синоптиков на сегодня абсолютно пессимистический. Они обещают некомфортную температуру, осадки и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.
Такой прогноз предоставили Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.
Погода на 8 апреля от Укргидрометцентра
В течение сегодняшнего дня в Украине будет облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег ожидается в западных, северных и большинстве центральных областей.
Из-за похолодания утром возможно образование гололеда в западных, северных и Винницкой областях. Ветер северо-западный, умеренный, 7-12 метров в секунду.
Средняя температура днем будет +1...+4 °C, в южных областях +4...+9 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик проинформировала, что циклон Zion на северо-востоке от Украины спровоцирует сегодня осадки. Однако над Северным морем есть антициклон Olivia.
"Он хоть и далеко, однако давит высоким атмосферным давлением почти на всю континентальную Европу, включая Украину. Противостояние этих полярных атмосферных образований обусловливает сильный ветер, который существенно снижает температуру комфорта",— рассказала Диденко.
В Украине, по прогнозу Диденко, сегодня следует ожидать днем температуру воздуха в пределах +2...+5 °C, в южной части +5...+9 °C.
Ветер северо-западного направления, 7-12 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 20 метров в секунду.
Напомним, в Киеве сегодня прогнозируются заморозки и гололедица на дорогах. Кроме того, днем пройдет небольшой мокрый снег.
Ранее Диденко сообщила, что потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья - 13 апреля.
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