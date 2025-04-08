Дожди и сильный ветер по Украине прогнозируют на сегодня синоптики

Девушка кутается от холодного ветра. Иллюстративное фото: УНИАН

Прогноз погоды от синоптиков на сегодня абсолютно пессимистический. Они обещают некомфортную температуру, осадки и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Такой прогноз предоставили Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода на 8 апреля от Укргидрометцентра

В течение сегодняшнего дня в Украине будет облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег ожидается в западных, северных и большинстве центральных областей.

Погода в Украине 8 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Из-за похолодания утром возможно образование гололеда в западных, северных и Винницкой областях. Ветер северо-западный, умеренный, 7-12 метров в секунду.

Средняя температура днем будет +1...+4 °C, в южных областях +4...+9 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик проинформировала, что циклон Zion на северо-востоке от Украины спровоцирует сегодня осадки. Однако над Северным морем есть антициклон Olivia.

"Он хоть и далеко, однако давит высоким атмосферным давлением почти на всю континентальную Европу, включая Украину. Противостояние этих полярных атмосферных образований обусловливает сильный ветер, который существенно снижает температуру комфорта",— рассказала Диденко.

Антициклоны. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Украине, по прогнозу Диденко, сегодня следует ожидать днем температуру воздуха в пределах +2...+5 °C, в южной части +5...+9 °C.

Ветер северо-западного направления, 7-12 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

Напомним, в Киеве сегодня прогнозируются заморозки и гололедица на дорогах. Кроме того, днем пройдет небольшой мокрый снег.

Ранее Диденко сообщила, что потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья - 13 апреля.