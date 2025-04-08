Дощі та сильний вітер по Україні прогнозують на сьогодні синоптики

Дівчина кутається від холодного вітру. Ілюстративне фото: УНІАН

Прогноз погоди від синоптиків на сьогодні абсолютно песимістичний. Вони обіцяють некомфортну температуру, опади та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Такий прогноз надали Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода на 8 квітня від Укргідрометцентру

Протягом сьогоднішнього дня в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг очікується у західних, північних та більшості центральних областей.

Погода в Україні 8 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Через похолодання вранці можливе утворення ожеледиці у західних, північних та Вінницькій областях. Вітер північно-західний, помірний, 7-12 метрів на секунду.

Середня температура вдень буде +1...+4 °C, у південних областях +4...+9 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик проінформувала, що циклон Zion на північному сході від України спровокує сьогодні опади. Однак над Північним морем є антициклон Olivia.

"Він хоч і далеко, проте давить високим атмосферним тиском майже на всю континентальну Європу, включно з Україною. Протистояння цих полярних атмосферних утворень зумовлює сильний вітер, який суттєво знижує температуру комфорту", — розповіла Діденко.

Антициклони. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Україні, за прогнозом Діденко, сьогодні слід очікувати вдень температуру повітря у межах +2...+5 °C, у південній частині +5...+9 °C.

Вітер північно-західного напрямку, 7-12 метрів на секунду, однак місцями можливі пориви до 20 метрів на секунду.

Нагадаємо, у Києві сьогодні прогнозуються заморозки та ожеледиця на дорогах. Крім того, вдень пройде невеликий мокрий сніг.

Раніше Діденко повідомила, що потепління в Україні очікується з Вербної неділі — 13 квітня.