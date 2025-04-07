Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну повернеться тепло

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні протягом всього тижня очікується холодна погода. Однак вже незабаром до областей повернеться тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Коли холоди відійдуть від України

За словами Діденко, весь тиждень в Україні буде холодно, із "мінусами", заморозками вночі, а вдень з невеликою плюсовою температурою. "плюсами".

Реклама

Вона зазначила, що потепління очікується з Вербної неділі — 13 квітня.

Скриншот допису Діденко

За даними Meteoprog, 13 квітня місцями в Україні пройдуть невеликі опади у вигляді снігу та дощу та лише на заході і південному заході день буде без істотних опадів.

Реклама

Вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі 0…-5 °С;

вдень +2…+7 °С, на Прикарпатті та місцями на півдні +7…+12 °С.

Нагадаємо, у Карпатах аномальний снігопад. Рятувальники показали кадри зі схилів гір.

Реклама

Синоптики попередили українців про нестійкі погодні умови у всіх областях протягом тижня.

Реклама