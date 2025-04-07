Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну повернеться тепло

Діденко відповіла, коли в Україні очікується потепління
В Україні протягом всього тижня очікується холодна погода. Однак вже незабаром до областей повернеться тепло.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Коли холоди відійдуть від України
За словами Діденко, весь тиждень в Україні буде холодно, із "мінусами", заморозками вночі, а вдень з невеликою плюсовою температурою. "плюсами".
Вона зазначила, що потепління очікується з Вербної неділі — 13 квітня.
За даними Meteoprog, 13 квітня місцями в Україні пройдуть невеликі опади у вигляді снігу та дощу та лише на заході і південному заході день буде без істотних опадів.
Вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі 0…-5 °С;
- вдень +2…+7 °С, на Прикарпатті та місцями на півдні +7…+12 °С.
Нагадаємо, у Карпатах аномальний снігопад. Рятувальники показали кадри зі схилів гір.
Синоптики попередили українців про нестійкі погодні умови у всіх областях протягом тижня.
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