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Карпати накрили аномальні для квітня снігопади — відео

7 квітня 2025 09:37
Євгенія Брюховецька - редактор
Карпати накрили аномальні для квітня снігопади
Снігопад у Карпатах. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

В українських Карпатах у понеділок, 7 квітня, сильні снігопади. Водночас фіксуються потужні пориви вітру та погана видимість.

Про це повідомила пресслужба Головного Управління ДСНС в Івано-Франківській області у Telegram.

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"Рятувальники допомогли туристу, який заблукав у засніженому високогір'ї Карпат", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що вчора вранці рятувальники отримали повідомлення від колег з Буковини про те, що турист втратив орієнтування в Карпатах, йдучи в напрямку гори Піп Іван Чорногірський.

Порятунок у Карпатах: туриста знайшли в снігах Піп Івана з обмороженням рук
Рятувальники знайшли туриста. Фото: ДСНС
Заблукав у Карпатах: рятувальники вивели переохолодженого туриста з високогір’я
Рятувальники з туристом. Фото: ДСНС

Надзвичайники знайшли чоловіка у стані загального переохолодження та обмороження рук, надали йому першу домедичну допомогу та передали медикам.

"У високогір’ї — сильні снігопади, пориви вітру та обмежена видимість", — наголосили в ДСНС.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, сьогодні в низці областей на дорогах очікується ожеледиця.

А синоптики Meteoprog попередили українців про аномальний холод протягом всього тижня.

Карпати ДСНС сніг рятувальники погода в Україні снігопад
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