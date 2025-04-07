Карпати накрили аномальні для квітня снігопади — відео
В українських Карпатах у понеділок, 7 квітня, сильні снігопади. Водночас фіксуються потужні пориви вітру та погана видимість.
Про це повідомила пресслужба Головного Управління ДСНС в Івано-Франківській області у Telegram.
Сніг на Прикарпатті
"Рятувальники допомогли туристу, який заблукав у засніженому високогір'ї Карпат", — йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що вчора вранці рятувальники отримали повідомлення від колег з Буковини про те, що турист втратив орієнтування в Карпатах, йдучи в напрямку гори Піп Іван Чорногірський.
Надзвичайники знайшли чоловіка у стані загального переохолодження та обмороження рук, надали йому першу домедичну допомогу та передали медикам.
"У високогір’ї — сильні снігопади, пориви вітру та обмежена видимість", — наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні в низці областей на дорогах очікується ожеледиця.
А синоптики Meteoprog попередили українців про аномальний холод протягом всього тижня.
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