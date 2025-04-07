Погода сьогодні, 7 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Сніг у місті. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в в Україні на понеділок, 7 квітня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. У низці областей України вночі були заморозки, у західних, північних та центральних областях на дорогах фіксувалася ожеледиця, але вдень трохи потеплішає. Крім того, очікується сніг та дощі.

Про це у неділю, 6 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 7 квітня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На сході, південному сході країни буде невеликий, вдень місцями помірний дощ, температура вночі становила +3...+8 °С (в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на грунті, місцями і в повітрі були заморозки в проміжку 0...+3 °С). Вдень очікується +6...+11 °С тепла. На решті території прогнозують невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині, а вдень і на крайньому заході країни без опадів. Також в Укргідрометцентрі поінформували, що вночі заморозки в повітрі становили 0...5 °С, а вдень температура буде +1...+4 °С.

Вітер в цей день дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у північних, західних та Вінницькій областях місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 7 квітня буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, по області вдень місцями будуть пориви до 15-20 м/с. Температура по області вночі становила 0...-5 °С, вдень буде +1...+4 °С.

Водночас в Києві вночі теж були заморозки в повітрі з температурою 0...-2 °С, вдень прогнозують +1...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок 7 квітня сніг найбільш ймовірний у північних областях України, а дощ пройде у південно-східній частині країни. На решті території - без істотних опадів. Північно-західний вітер буде рвучким, некомфортним, часом до штормових поривів (15-20 м/с).

Синоптик прогнозувала, що цієї ночі очікуються заморозки на заході, півночі, у центрі (окрім Дніпропетровської області), місцями в Одеській та Миколаївській, на решті території +2...+6 °С.

Вдень, як пише Діденко, температура повітря становитиме на півночі та на заході +1...+4 °С, у центральних областях +2...+5 °С, на Дніпропетровщині до +7 °С, у південній частині +3...+6 °С, у східних областях +9...+12 °С.

В Києві тим часом очікується невеликий і мокрий сніг, рвучкий південно-західний вітер, вдень температура становитиме +9...+12 °С.

"Холодна погода, з нічними заморозками, триватиме увесь найближчий тиждень. Потепління, в Україні розпочнеться з Вербної неділі", — додала Діденко.

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та області погода очікується хмарною з проясненнями. Вночі прогнозували заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Також ми писали, що у Львові та області 7 квітня погода буде з надзвичайним заморозком. Протягом доби буде хмарно.