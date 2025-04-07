Погода сегодня, 7 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Снег в городе. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в в Украине на понедельник, 7 апреля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В ряде областей Украины ночью были заморозки, в западных, северных и центральных областях на дорогах фиксировалась гололедица, но днем немного потеплеет. Кроме того, ожидается снег и дожди.

Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 7 апреля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На востоке, юго-востоке страны будет небольшой, днем местами умеренный дождь, температура ночью составила +3...+8 °С (в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях на почве, местами и в воздухе были заморозки в промежутке 0...+3 °С). Днем ожидается +6...+11 °С тепла. На остальной территории прогнозируют небольшой снег, лишь в Одесской, Николаевской областях, а днем и на крайнем западе страны без осадков. Также в Укргидрометцентре проинформировали, что ночью заморозки в воздухе составили 0...5 °С, а днем температура будет +1...+4 °С.

Ветер в этот день будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в северных, западных и Винницкой областях местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 7 апреля будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, по области днем местами будут порывы до 15-20 м/с. Температура по области ночью составила 0...-5 °С, днем будет +1...+4 °С.

В то же время в Киеве ночью тоже были заморозки в воздухе с температурой 0...-2 °С, днем прогнозируют +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник 7 апреля снег наиболее вероятен в северных областях Украины, а дождь пройдет в юго-восточной части страны. На остальной территории — без существенных осадков. Северо-западный ветер будет порывистым, некомфортным, временами до штормовых порывов (15-20 м/с).

Синоптик прогнозировала, что этой ночью ожидаются заморозки на западе, севере, в центре (кроме Днепропетровской области), местами в Одесской и Николаевской, на остальной территории +2...+6 °С.

Днем, как пишет Диденко, температура воздуха составит на севере и на западе +1...+4 °С, в центральных областях +2...+5 °С, на Днепропетровщине до +7 °С, в южной части +3...+6 °С, в восточных областях +9...+12 °С.

В Киеве тем временем ожидается небольшой и мокрый снег, порывистый юго-западный ветер, днем температура составит +9...+12 °С.

"Холодная погода, с ночными заморозками, продлится всю ближайшую неделю. Потепление, в Украине начнется с Вербного воскресенья", — добавила Диденко.

Напомним, что сегодня в Харькове и области погода ожидается облачной с прояснениями. Ночью прогнозировали заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Также мы писали, что во Львове и области 7 апреля погода будет с чрезвычайным заморозком. В течение суток будет облачно.