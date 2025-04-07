Карпаты накрыли аномальные для апреля снегопады — видео
В украинских Карпатах в понедельник, 7 апреля, сильные снегопады. В то же время фиксируются мощные порывы ветра и плохая видимость.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в Telegram.
Снег на Прикарпатье
"Спасатели помогли туристу, который заблудился в заснеженном высокогорье Карпат", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что вчера утром спасатели получили сообщение от коллег из Буковины о том, что турист потерял ориентировку в Карпатах, идя в направлении горы Поп Иван Черногорский.
Чрезвычайники нашли мужчину в состоянии общего переохлаждения и обморожения рук, оказали ему первую домедицинскую помощь и передали медикам.
"В высокогорье — сильные снегопады, порывы ветра и ограниченная видимость", — отметили в ГСЧС.
Напомним, сегодня в ряде областей на дорогах ожидается гололедица.
А синоптики Meteoprog предупредили украинцев об аномальном холоде в течении всей недели.
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