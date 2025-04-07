Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Диденко ответила, когда в Украине ожидается потепление arrow

Диденко ответила, когда в Украине ожидается потепление

7 апреля 2025 11:46
Светлана Силенко - Редактор
Наталка Диденко назвала дату, когда в Украину вернется тепло
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в течение всей недели ожидается холодная погода. Однако уже вскоре в области вернется тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Когда холода отойдут от Украины

По словам Диденко, всю неделю в Украине будет холодно, с "минусами", заморозками ночью, а днем с небольшой плюсовой температурой. "плюсами".

Она отметила, что потепление ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.

null
Скриншот поста Диденко

По данным Meteoprog, 13 апреля местами в Украине пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя и только на западе и юго-западе день будет без существенных осадков.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью 0...-5 °С;
  • днем +2...+7 °С, на Прикарпатье и местами на юге +7...+12 °С.

Напомним, в Карпатах аномальный снегопад. Спасатели показали кадры со склонов гор.

Синоптики предупредили украинцев о неустойчивых погодных условиях во всех областях в течение недели.

весна Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине апрель
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама