Наталка Диденко назвала дату, когда в Украину вернется тепло

Диденко ответила, когда в Украине ожидается потепление
В Украине в течение всей недели ожидается холодная погода. Однако уже вскоре в области вернется тепло.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Когда холода отойдут от Украины
По словам Диденко, всю неделю в Украине будет холодно, с "минусами", заморозками ночью, а днем с небольшой плюсовой температурой. "плюсами".
Она отметила, что потепление ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.
По данным Meteoprog, 13 апреля местами в Украине пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя и только на западе и юго-западе день будет без существенных осадков.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью 0...-5 °С;
- днем +2...+7 °С, на Прикарпатье и местами на юге +7...+12 °С.
Напомним, в Карпатах аномальный снегопад. Спасатели показали кадры со склонов гор.
Синоптики предупредили украинцев о неустойчивых погодных условиях во всех областях в течение недели.
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