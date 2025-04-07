Наталка Диденко назвала дату, когда в Украину вернется тепло

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в течение всей недели ожидается холодная погода. Однако уже вскоре в области вернется тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По словам Диденко, всю неделю в Украине будет холодно, с "минусами", заморозками ночью, а днем с небольшой плюсовой температурой. "плюсами".

Она отметила, что потепление ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.

Скриншот поста Диденко

По данным Meteoprog, 13 апреля местами в Украине пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя и только на западе и юго-западе день будет без существенных осадков.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью 0...-5 °С;

днем +2...+7 °С, на Прикарпатье и местами на юге +7...+12 °С.

Напомним, в Карпатах аномальный снегопад. Спасатели показали кадры со склонов гор.

Синоптики предупредили украинцев о неустойчивых погодных условиях во всех областях в течение недели.