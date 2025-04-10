Погода сегодня, 10 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 10 апреля, сообщили в синоптики. В этот день щедрую на осадки (преимущественно в виде мокрого снега) погоду в большинстве областей определят атмосферные фронты, которые будут перемещаться из стран Балтии. Давление будет падать. По прогнозам синоптиков, ожидается умеренный мокрый снег, на востоке и юго-востоке страны небольшой мокрый снег и дождь (ночью в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях было без осадков). В западных и местами северных областях на дорогах гололедица.

Об этом в среду, 9 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 10 апреля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер сегодня будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Синоптики информируют, что над Украиной все еще будет господствовать холодная воздушная масса. В частности, ночью заморозки в воздухе составили 0...-5 °С, днем прогнозируют +1...+4 °С, а на востоке и юго-востоке + 3...+8 °С. В Карпатах значительный снег, метель, ночью было -4...-9 °С, днем прогнозируют 0...-5 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева будет облачно, ожидается мокрый снег. На дорогах области местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью были заморозки в воздухе по области 0...-5 °С.

В Киеве тем временем ночью фиксировалось 0...-2 °С, днем температура составит +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг 10 апреля очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве областей Украины мокрый снег, сильный ветер и кратковременные метели. В восточных областях и на Днепропетровщине будет дождь и мокрый снег. Ситуация на дорогах может осложниться.

На эту ночь Диденко прогнозировала ночные заморозки в Украине 0...+4 °С, днем воздух составит:

на севере +1...+4 °С;

на западе +3...+7 °С;

в центральных областях +2...+6 °С; на Днепропетровщине +5...+8 °С;

в южной части +5...+9 °С, в Одесской области +4...+6 °С;

В восточных областях +5...+10 °С.

"Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях — юго-западный, порывистый, временами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", — добавила синоптик.

В Киеве тем временем ожидается снег и мокрый снег. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северный, порывистый. Диденко прогнозировала, что ночью в столице будет 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.

Напомним, что одесситов вчера предупредили об опасности из-за штормового предупреждения. Во второй половине дня 10 апреля в городе ожидаются порывистые порывы северо-западного ветра до 15-17 м/с.

Также мы писали, что синоптики предупредили украинцев об аномальном похолодании на май. Местами будет до нескольких градусов выше нуля, а местами вероятны заморозки.