Погода в Украине на Вербное воскресенье 13 апреля — прогноз от Натальи Птухи

Вербное воскресенье. Фото: УНИАН

В Украине бушует непогода с сильными ветрами, дождями и снежными заносами. Однако, в Вербное воскресенье, которое верующие в этом году будут праздновать 13 апреля, в Украине преимущественно будет сухо и тепло, хотя в отдельных регионах еще возможны заморозки.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха для УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Какая будет погода по Украине на Вербное воскресенье 13 апреля

По ее словам, атмосферное давление начнет расти, что принесет стабильную погоду без осадков. Однако в восточных областях и в Крыму в ночное время возможны незначительные осадки в виде мокрого снега или дождя.

Температурная карта Украины на 13 апреля. Фото: Метеопост

Заморозки еще не отступят

На большей части территории страны еще будут фиксироваться заморозки, преимущественно в пределах 0...-5 °C. В то же время днем температура будет расти до +9...+15 °C.

В западных регионах ночная температура будет уже выше — +1...+6 °C, а днем ожидается потепление до +12...+17 °C. По словам Птухи, заморозки на западе страны уже фактически прекратятся.

Какая будет погода в Киеве на Вербное воскресенье 13 апреля

В столице 13 апреля также будет сухо. Ночью ожидаются слабые заморозки. Температура опустится до 0...+2 °C. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных +13...+15 °C.

Синоптик добавила, что накануне, 12 апреля, в Киеве еще будет сохраняться несколько прохладнее погода — показатели термометра будут показывать около +7...+9 °C, однако теплая воздушная масса уже будет активно распространяться на территорию столицы.

Напомним, сегодня, 10 апреля, синоптики прогнозируют дожди, снег и гололед в нескольких областях Украины из-за атмосферного фронта из Балтии.

Также ряд синоптиков составили предварительный прогноз погоды на май и описали, каким будет последний весенний месяц и когда придет летняя жара.