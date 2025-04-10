Погода в Украине на Вербное воскресенье 13 апреля — прогноз от Натальи Птухи

Синоптик рассказала, какой погоды ждать на Вербное воскресенье
В Украине бушует непогода с сильными ветрами, дождями и снежными заносами. Однако, в Вербное воскресенье, которое верующие в этом году будут праздновать 13 апреля, в Украине преимущественно будет сухо и тепло, хотя в отдельных регионах еще возможны заморозки.
Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха для УНИАН.
Какая будет погода по Украине на Вербное воскресенье 13 апреля
По ее словам, атмосферное давление начнет расти, что принесет стабильную погоду без осадков. Однако в восточных областях и в Крыму в ночное время возможны незначительные осадки в виде мокрого снега или дождя.
Заморозки еще не отступят
На большей части территории страны еще будут фиксироваться заморозки, преимущественно в пределах 0...-5 °C. В то же время днем температура будет расти до +9...+15 °C.
В западных регионах ночная температура будет уже выше — +1...+6 °C, а днем ожидается потепление до +12...+17 °C. По словам Птухи, заморозки на западе страны уже фактически прекратятся.
Какая будет погода в Киеве на Вербное воскресенье 13 апреля
В столице 13 апреля также будет сухо. Ночью ожидаются слабые заморозки. Температура опустится до 0...+2 °C. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных +13...+15 °C.
Синоптик добавила, что накануне, 12 апреля, в Киеве еще будет сохраняться несколько прохладнее погода — показатели термометра будут показывать около +7...+9 °C, однако теплая воздушная масса уже будет активно распространяться на территорию столицы.
Напомним, сегодня, 10 апреля, синоптики прогнозируют дожди, снег и гололед в нескольких областях Украины из-за атмосферного фронта из Балтии.
Также ряд синоптиков составили предварительный прогноз погоды на май и описали, каким будет последний весенний месяц и когда придет летняя жара.
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