Коли в Україні потепліє — синоптик Наталка Діденко назвала дату

Жінка фотографує цвіт магнолій. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри засніжений початок квітня, справжнє весняне тепло вже на горизонті. Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, нинішнє похолодання — це останні подихи зими, яка вирішила повернутися на мить і влаштувати українським містам мінісюрприз. Тож скоро в Україні кардинально зміниться погода і прийде довгоочікуване потепління.

Про це Наталка Діденко написала у Facebook.

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Україну замітає снігом у квітні

Поки Україну замітає снігом та криє дощами через циклон, Наталка Діденко радить не засмучуватися, адже вже зовсім скоро його дія припиниться.

Синоптична ситуація різко зміниться, і на вулиці знову буде тепло. Очікується підвищення температури до +18 °C вже на початку наступного тижня — орієнтовно 15 квітня.

Також Наталка Діденко оприлюднила дві температурні карти — на 10 та 15 квітня і зазначила, що різниця у погоді буде кардинальною.

Температурна карта України 10 квітня. Фото: Метеопост

Так карта за 10 квітня показує, що холодна повітряна маса накрила половину України — зниження температури особливо відчутні на Закарпатті, де позначки термометра місцями опустять до -13 °C. Також похолодання є на західній частині країни, півночі та частково у центральних регіонах, де температура загалом коливається в межах +1...+3 °C.

Температурна карта України 15 квітня. Фото: Метеопост

Натомість вже 15 квітня в Україні суттєво потеплішає. Практично всі області України прогріє до +18...+21 °C, а подекуди навіть й вище. Лише на Закарпатті та на заході України температура повітря буде помірнішою — +7...+14 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха повідомила, яка буде погода в Україні на Вербну неділю, 13 квітня.

Тим часом низка інших синоптиків стверджують, що травень, ймовірно, буде дощовим та подекуди прохолодним.