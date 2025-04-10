Когда в Украине потеплеет — синоптик Наталья Диденко назвала дату

Женщина фотографирует цвет магнолий. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на заснеженное начало апреля, настоящее весеннее тепло уже на горизонте. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, нынешнее похолодание — это последние вздохи зимы, которая решила вернуться на мгновение и устроить украинским городам мини-сюрприз. Поэтому скоро в Украине кардинально изменится погода и придет долгожданное потепление.

Об этом Наталья Диденко написала в Facebook.

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Украину заметает снегом в апреле

Пока Украину заметает снегом и кроет дождями из-за циклона, Наталья Диденко советует не расстраиваться, ведь уже совсем скоро его действие прекратится.

Синоптическая ситуация резко изменится, и на улице снова будет тепло. Ожидается повышение температуры до +18 °C уже в начале следующей недели — ориентировочно 15 апреля.

Также Наталка Диденко обнародовала две температурные карты — на 10 и 15 апреля и отметила, что разница в погоде будет кардинальной.

Температурная карта Украины 10 апреля. Фото: Метеопост

Так карта за 10 апреля показывает, что холодная воздушная масса накрыла половину Украины — снижение температуры особенно ощутимы на Закарпатье, где отметки термометра местами опустят до -13 °C. Также похолодание есть на западной части страны, севере и частично в центральных регионах, где температура в целом колеблется в пределах +1...+3 °C.

Температурная карта Украины 15 апреля. Фото: Метеопост

Зато уже 15 апреля в Украине существенно потеплеет. Практически все области Украины прогреет до +18...+21 °C, а кое-где даже и выше. Только на Закарпатье и на западе Украины температура воздуха будет умеренной — +7...+14 °C.

Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщила, какая будет погода в Украине на Вербное воскресенье, 13 апреля.

Между тем ряд других синоптиков утверждают, что май, вероятно, будет дождливым и местами прохладным.