Погода в Україні 11 квітня — прогноз погоди від Діденко на завтра

Дощова та холодна погода. Фото: Новини.LIVE

Попри календарну весну, погода в Україні й далі тримає в напрузі. П'ятниця, 11 квітня, обіцяє бути холодною, мокрою і вітряною.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

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Якою буде погода 11 квітня

Нічні заморозки ще затримаються — температура сягатиме 0...-4 °C, хіба що на південному сході трохи милосердніше — там очікується +2...+4 °C.

Упродовж дня п’ятниці найтепліше буде на сході країни — +5...+11 °C. У центрі — від +3 °C на Вінниччині і до +8 °C на Дніпропетровщині. Північні області отримають скромні +3...+6 °C, а південні — +2...+5 °C, хоч на Запоріжжі й можливі до +7 °C. Найхолодніше — у західних регіонах: вдень там лише +1...+5 °C.

Особливо неспокійною обіцяє бути погода на півдні України. Туди вже рухається циклон Аріберта Другого, який принесе із собою сильний мокрий сніг, дощ, штормовий вітер і налипання снігу. Усе це може створити серйозні ускладнення на дорогах, спричинити обламування гілок та аварійні ситуації.

Мокрий сніг та дощі також очікуються у західних областях і місцями в центрі. На сході переважно дощитиме, а на решті території — без істотних опадів.

У Києві ж 11 квітня буде сухо, проте холодно. Вночі очікуються заморозки до -2 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +3...+5 °C.

Карта опадів. Фото: Наталка Діденко

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що нинішнє похолодання — це останні подихи зими. Вже скоро в Україну прийде тепло.

Тим часом низка інших синоптиків стверджують, що травень, ймовірно, буде дощовим та подекуди прохолодним.