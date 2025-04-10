Погода в Украине 11 апреля — прогноз погоды от Диденко на завтра

Дождливая и холодная погода. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на календарную весну, погода в Украине продолжает держать в напряжении. Пятница, 11 апреля, обещает быть холодной, мокрой и ветреной.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Какой будет погода 11 апреля

Ночные заморозки еще задержатся — температура будет достигать 0...-4 °C, разве что на юго-востоке немного милосерднее — там ожидается +2...+4 °C.

В течение дня пятницы теплее всего будет на востоке страны — +5...+11 °C. В центре — от +3 °C в Винницкой области и до +8 °C на Днепропетровщине. Северные области получат скромные +3...+6 °C, а южные — +2...+5 °C, хотя на Запорожье и возможны до +7 °C. Холоднее всего — в западных регионах: днем там всего +1...+5 °C.

Особенно неспокойной обещает быть погода на юге Украины. Туда уже движется циклон Ариберта Второго, который принесет с собой сильный мокрый снег, дождь, штормовой ветер и налипание снега. Все это может создать серьезные осложнения на дорогах, вызвать обламывание веток и аварийные ситуации.

Мокрый снег и дожди также ожидаются в западных областях и местами в центре. На востоке преимущественно дождь, а на остальной территории — без существенных осадков.

В Киеве же 11 апреля будет сухо, однако холодно. Ночью ожидаются заморозки до -2 °C, а днем столбики термометров поднимутся лишь до +3...+5 °C.

Карта осадков. Фото: Наталья Диденко

Ранее Наталья Диденко сообщала, что нынешнее похолодание — это последнее дыхание зимы. Уже скоро в Украину придет тепло.

Между тем ряд других синоптиков утверждают, что май, вероятно, будет дождливым и местами прохладным.