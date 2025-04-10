Поп Иван в снегу и тумане — туристов предупредили об опасности

Вершина горы Поп Иван. Фото: скриншот

Прикарпатские горные спасатели предупредили о сложных погодных условиях в районе горы Поп Иван или как еще ее называют Черногора. По состоянию на утро 10 апреля на вершине зафиксированы минимальная видимость из-за густого тумана и плотной облачности, снегопад и сильный ветер.

Об этом прикарпатские горные спасатели сообщили в Facebook.

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По данным наблюдений, ветер дует с запада и северо-запада со скоростью 10-12 м/с, температура воздуха опустилась до -10°С. За последние сутки на вершине выпало около 20 см снега, а из-за сильного перемещения масс образовались переметы, местами достигшие одного метра.

Столько снега намело на высокогорье. Фото: Прикарпатские горные спасатели

Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье Карпат до стабилизации метеоусловий. Ограниченная видимость, гололед и опасность лавин представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья.

Напомним, синоптики предупреждают о непогоде в Украине и на завтра, 11 апреля.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине ощутимо потеплеет и закончатся заморозки.

А синоптик Наталья Птуха описала погоду на Вербное воскресенье.