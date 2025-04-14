Погода сегодня, 14 апреля, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина фотографирует цвет магнолий. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 14 апреля, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. Осадков не ожидается, лишь утром и днем на крайнем западе страны небольшой дождь.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер сегодня будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с.

На эту ночь синоптики прогнозировали температуру +1...+6 °С (в Украине, кроме большинства западных областей, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °С). Днем ожидается +13...+18 °С, в Карпатах и на побережье морей +8...+13 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составила +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °С, днем будет +13...+18 °С.

В Киеве тем временем ночью фиксировалось +2...+4 °С, днем ожидается +15...+17 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине вплоть до Пасхи будет теплая комфортная погода, преимущественно сухая, лишь в западных областях на неделе будут проходить периодические дожди. Температура воздуха составит от +13...+19 °С до +17...+23 °С.

Напомним, что несмотря на тепло, всего несколько дней назад в Украине был снег. В частности, гору Поп Иван сильно замело. Посмотреть фото можно по этой ссылке.

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