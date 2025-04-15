Погода сегодня, 15 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 15 апреля, дали синоптики. Будет переменная облачность. На Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 15 апреля

Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +1...6 °С. В южных, восточных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Дневная температура составит +15...+20 °С, на Закарпатье и побережье морей — +10...+15 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура в области будет держаться в пределах +1...+6 °С, а в столице — +4...+6 °С. Днем в Киеве потеплеет до +16...+18 °С, а за пределами областного центра — до +15...20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 15 апреля, предполагается +14...+20 °С. Теплее всего будет в восточных областях, а холоднее всего — на западе и в районах, которые близки к морю.

Ожидается сильный ветер южного направления. Штормовые порывы вероятны на западе, севере, в Крыму и Приазовье. В большинстве центральных, южных областях и на востоке страны ветер будет умеренным.

В Киеве будет сухо, солнечно, +16...+18 °С.

Ранее Наталка Диденко спрогнозировала погоду на Пасху. Будет в основном сухо и солнечно. Воздух в некоторых регионах прогреется до +23 °С.

Также мы сообщали, что в Харькове ночь 15 апреля будет с заморозками. А вот днем в городе потеплеет до +17...+19 °С.