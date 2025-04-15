Як сплатити штраф від ТЦК по реквізитам - деталі

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Самих лише реквізитів недостатньо для того, аби сплатити штраф за порушення правил військового обліку. Територіальний центр комплектування має скласти протокол, провести слухання та затвердити постанову про накладення штрафу.

Про це йдеться у матеріалі Kadroland.

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Процес сплати штрафу складається із кількох етапів.

Сплатити штраф тільки з реквізитами неможливо, це протизаконно.

"Якщо вам просто вручили папірець із реквізитами для оплати штрафу — це порушення процедури. Такі дії можуть свідчити про зловживання з боку працівників ТЦК", — йдеться у матеріалі Kadroland.

Процедура накладення штрафу

Перш за все має бути складений протокол про порушення правил військового обліку, цей документ надається порушнику.

Після цього в ТЦК відбувається розгляд справи у присутності громадянина. Наслідком розгляду має стати рішення керівника ТЦК про ухвалення постанови щодо штрафу.

І тільки після цього штраф може бути накладений.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за неповідомлення яких змін у особистих даних ТЦК може оштрафувати військовозобов’язаного.

Додамо, ми повідомляли про те, які три підстави існують для оскарження штрафу, виписаного ТЦК.