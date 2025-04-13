Якщо у військовозобов'язаного змінились персональні дані, то про них треба повідомити ТЦК, зазначає юрист

Про ці зміни даних треба повідомляти ТЦК — інакше буде штраф
Згідно з чинним законодавством, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані своєчасно повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) про будь-які зміни в особистих даних. Треба знати, які конкретно дані, що змінились, треба повідомляти до ТЦК, щоб не отримати штраф.
Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив адвокат Роман Кичко.
Про що треба інформувати ТЦК у разі змін
За словами юриста, до таких змін належать: адреса проживання, сімейний стан, місце роботи, рівень освіти, наявність інвалідності тощо. Несвоєчасне повідомлення про зміни може призвести до адміністративної відповідальності та сплати штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
Строк для повідомлення про зміну даних становить сім днів з моменту їх виникнення. У разі прострочення оплати штрафу, його сума збільшується вдвічі та стягується примусово.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, де і як дізнатися про наявність штрафів від територіального центру комплектування.
Додамо, ми повідомляли про те, які штрафи від ТЦК є незаконними.
Читайте Новини.LIVE!