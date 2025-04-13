Якщо у військовозобов'язаного змінились персональні дані, то про них треба повідомити ТЦК, зазначає юрист

Молодик на прийомі у ТЦК. Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з чинним законодавством, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані своєчасно повідомляти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) про будь-які зміни в особистих даних. Треба знати, які конкретно дані, що змінились, треба повідомляти до ТЦК, щоб не отримати штраф.

Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив адвокат Роман Кичко.

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Про що треба інформувати ТЦК у разі змін

За словами юриста, до таких змін належать: адреса проживання, сімейний стан, місце роботи, рівень освіти, наявність інвалідності тощо. Несвоєчасне повідомлення про зміни може призвести до адміністративної відповідальності та сплати штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Строк для повідомлення про зміну даних становить сім днів з моменту їх виникнення. У разі прострочення оплати штрафу, його сума збільшується вдвічі та стягується примусово.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де і як дізнатися про наявність штрафів від територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, які штрафи від ТЦК є незаконними.