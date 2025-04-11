Як дізнатися про штраф від ТЦК - деталі

Державний портал "Дія". Фото: diia.gov.ua

Військовозобов'язаний громадянин може дізнатися про наявність штрафу від ТЦК, отримавши відповідну постанову. А після початку виконавчого провадження інформація про штраф з'явиться на порталі "Дія".

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.

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Після того, як комісія при територіальному центрі комплектування ухвалює рішення про штраф за порушення військового обліку тією чи іншою військовозобов’язаною особою, ця особа має бути повідомлена про штраф.

"Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено", — йдеться у матеріалі.

При цьому, підкреслили автори матеріалу, на порталі "Дія" чи інші електронні ресурси така постанова не надсилається.

Коли штраф з’являється в "Дії"

Якщо ж громадянин не сплатив штраф вчасно, то провадження щодо цього стягнення передається у виконавчу службу.

Після цього громадянин зможе дізнатися про наявність штрафу через ще одне джерело — Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

Також після відкриття виконавчого провадження інформація про штраф з’являється уже і на порталі "Дія".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який штраф є найвищим для військовозобов’язаних у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, коли саме може бути накладений штраф від територіального центру комплектування.