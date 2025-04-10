Терміни накладення штрафів від ТЦК — скільки часу має ТЦК на накладення штрафів

Штрафи від ТЦК — коли їх можуть накласти
Територіальний центр комплектування має три місяці з моменту виявлення порушення військового обліку, щоб накласти на порушника адміністративне стягнення (штраф). Але це рішення має бути ухвалене не пізніше однорічного терміну з моменту власне вчинення порушення військового обліку.
Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.
Як накладається штраф
Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку, на нього має бути накладений штраф.
Цей процес відбувається у кілька етапів:
- фіксація порушення працівниками ТЦК;
- розгляд справи у ТЦК;
- винесення рішення територіальним центром комплектування;
- термін виконання рішення ТЦК про штраф.
Часові рамки накладення штрафу
Як відомо, штраф, тобто адміністративне стягнення, може бути накладений на порушника правил військового обліку, може бути накладене протягом трьох місяців з дня виявлення цього порушення.
Разом з тим, якщо з моменту вчинення цього порушення пройшло уже більше одного року — то ТЦК уже не матиме права на ухвалення штрафу, бо збіг базовий термін для накладення адміністративного стягнення.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким буде найбільший штраф для військовозобов’язаних у квітні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, де і як перевірити наявність штрафу від ТЦК за порушення правил військового обліку.
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