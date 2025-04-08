Найбільший штраф для військовозобов’язаних віт ТЦК квітень 2025 - розмір

Працівники ТЦК оформлюють документи. Фото: "Мілітарний"

Базовим розміром штрафу за порушення військового обліку є 17 тисяч гривень. Але територіальні центри комплектування можуть виписувати й більші штрафи.

Про це йдеться у матеріалі KadrEx.

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За що ТЦК оформлює штрафи

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої щодо частини військовозобов’язаних громадян територіальні центри комплектування ухвалили рішення про адміністративні покарання у вигляді штрафів.

Штрафи виписуються за порушення військового обліку.

Це зазвичай:

ігнорування повісток;

відмова проходити ВЛК;

неоновлення військово-облікових даних тощо.

Розмір штрафу для військовозобов’язаних

В мирний час штрафи за порушення правил військового обліку становили від 3400 до 5100 гривень.

Та після запровадження воєнного стану розмір штрафів зріс у кілька разів.

Так, найбільший штраф, який можуть виписати територіальні центри комплектування громадянам за порушення військового обліку у квітні 2025 року, становить 25 500 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де перевірити наявність штрафу від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як сплатити штрафи за порушення військового обліку онлайн.