Оплата штрафів ТЦК через Резерв+ - як оплатити

Співробітник територіального центру комплектування. Фото: Чернігівський ОТЦК

Українці, які порушили правила військового обліку, можуть сплатити штраф від ТЦК онлайн. Це можливо зробити за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Штрафи онлайн, ще й зі знижкою

В 2025 році в Україні з’явилася можливість сплати штрафів від ТЦК онлайн, через застосунок "Резерв+".

При цьому ця сплата штрафу можлива із 50%-вою знижкою.

Але, наголосили у Міноборони, з моменту подання заяви про порушення у "Резерв+" та винесення постанови громадянин матиме лише 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою.

Інструкція зі сплати штрафу через "Резерв+"

У Міністерстві оборони пояснили, яким чином оплатити штраф онлайн.

Для початку потрібно подати у "Резерв+" заяву про визнання штрафу. Після цього у застосунку з’явиться постанова про порушення.

Далі громадянин може сплатити штраф онлайн за вказаними реквізитами. Після підтвердження сплати постанова ТЦК вважається виконаною.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу максимум має ТЦК на накладення штрафу за порушення військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, як дізнатися про наявність накладеного територіальним центром комплектування штрафу.