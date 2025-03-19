Оплата штрафов ТЦК через Резерв+ - как оплатить

Сотрудник территориального центра комплектования. Фото: Черниговский ОТЦК

Украинцы, которые нарушили правила воинского учета, могут оплатить штраф от ТЦК онлайн. Это возможно сделать с помощью мобильного приложения "Резерв+".

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Штрафы онлайн, еще и со скидкой

В 2025 году в Украине появилась возможность уплаты штрафов от ТЦК онлайн, через приложение "Резерв+".

При этом эта уплата штрафа возможна с 50%-ной скидкой.

Но, отметили в Минобороны, с момента подачи заявления о нарушении в "Резерв+" и вынесения постановления гражданин будет иметь только 20 дней, чтобы оплатить штраф со скидкой.

Инструкция по уплате штрафа через "Резерв+"

В Министерстве обороны объяснили, каким образом оплатить штраф онлайн.

Для начала нужно подать в "Резерв+" заявление о признании штрафа. После этого в приложении появится постановление о нарушении.

Далее гражданин может оплатить штраф онлайн по указанным реквизитам. После подтверждения уплаты постановление ТЦК считается выполненным.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени максимум имеет ТЦК на наложение штрафа за нарушение воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, как узнать о наличии наложенного территориальным центром комплектования штрафа.