Оплата штрафов ТЦК через Резерв+ - как оплатить

Штрафы от ТЦК — как оплатить их онлайн
Украинцы, которые нарушили правила воинского учета, могут оплатить штраф от ТЦК онлайн. Это возможно сделать с помощью мобильного приложения "Резерв+".
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Штрафы онлайн, еще и со скидкой
В 2025 году в Украине появилась возможность уплаты штрафов от ТЦК онлайн, через приложение "Резерв+".
При этом эта уплата штрафа возможна с 50%-ной скидкой.
Но, отметили в Минобороны, с момента подачи заявления о нарушении в "Резерв+" и вынесения постановления гражданин будет иметь только 20 дней, чтобы оплатить штраф со скидкой.
Инструкция по уплате штрафа через "Резерв+"
В Министерстве обороны объяснили, каким образом оплатить штраф онлайн.
Для начала нужно подать в "Резерв+" заявление о признании штрафа. После этого в приложении появится постановление о нарушении.
Далее гражданин может оплатить штраф онлайн по указанным реквизитам. После подтверждения уплаты постановление ТЦК считается выполненным.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени максимум имеет ТЦК на наложение штрафа за нарушение воинского учета.
Добавим, мы сообщали о том, как узнать о наличии наложенного территориальным центром комплектования штрафа.
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