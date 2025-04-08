Самый большой штраф для военнообязанных от ТЦК апрель 2025 - размер

Штрафы от ТЦК в апреле — самый высокий штраф для физлиц
Базовым размером штрафа за нарушение воинского учета является 17 тысяч гривен. Но территориальные центры комплектования могут выписывать и большие штрафы.
Об этом говорится в материале KadrEx.
За что ТЦК оформляет штрафы
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой в отношении части военнообязанных граждан территориальные центры комплектования приняли решение об административных наказаниях в виде штрафов.
Штрафы выписываются за нарушение воинского учета.
Это обычно:
- игнорирование повесток;
- отказ проходить ВЛК;
- необновление военно-учетных данных и тому подобное.
Размер штрафа для военнообязанных
В мирное время штрафы за нарушение правил воинского учета составляли от 3400 до 5100 гривен.
Но после введения военного положения размер штрафов вырос в несколько раз.
Так, самый большой штраф, который могут выписать территориальные центры комплектования гражданам за нарушение воинского учета в апреле 2025 года, составляет 25 500 гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, где проверить наличие штрафа от ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, как оплатить штрафы за нарушение воинского учета онлайн.
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