Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Штрафы от ТЦК в апреле — самый высокий штраф для физлиц arrow

Штрафы от ТЦК в апреле — самый высокий штраф для физлиц

8 апреля 2025 05:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Самый большой штраф для военнообязанных от ТЦК апрель 2025 - размер
Работники ТЦК оформляют документы. Фото: "Мілітарний"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Базовым размером штрафа за нарушение воинского учета является 17 тысяч гривен. Но территориальные центры комплектования могут выписывать и большие штрафы.

Об этом говорится в материале KadrEx.

Реклама
Читайте также:

За что ТЦК оформляет штрафы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой в отношении части военнообязанных граждан территориальные центры комплектования приняли решение об административных наказаниях в виде штрафов.

Штрафы выписываются за нарушение воинского учета.

Это обычно:

  • игнорирование повесток;
  • отказ проходить ВЛК;
  • необновление военно-учетных данных и тому подобное.

Размер штрафа для военнообязанных

В мирное время штрафы за нарушение правил воинского учета составляли от 3400 до 5100 гривен.

Но после введения военного положения размер штрафов вырос в несколько раз.

Так, самый большой штраф, который могут выписать территориальные центры комплектования гражданам за нарушение воинского учета в апреле 2025 года, составляет 25 500 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, где проверить наличие штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как оплатить штрафы за нарушение воинского учета онлайн.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама