Самый большой штраф для военнообязанных от ТЦК апрель 2025 - размер

Работники ТЦК оформляют документы. Фото: "Мілітарний"

Базовым размером штрафа за нарушение воинского учета является 17 тысяч гривен. Но территориальные центры комплектования могут выписывать и большие штрафы.

Об этом говорится в материале KadrEx.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой в отношении части военнообязанных граждан территориальные центры комплектования приняли решение об административных наказаниях в виде штрафов.

Штрафы выписываются за нарушение воинского учета.

Это обычно:

игнорирование повесток;

отказ проходить ВЛК;

необновление военно-учетных данных и тому подобное.

Размер штрафа для военнообязанных

В мирное время штрафы за нарушение правил воинского учета составляли от 3400 до 5100 гривен.

Но после введения военного положения размер штрафов вырос в несколько раз.

Так, самый большой штраф, который могут выписать территориальные центры комплектования гражданам за нарушение воинского учета в апреле 2025 года, составляет 25 500 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, где проверить наличие штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как оплатить штрафы за нарушение воинского учета онлайн.