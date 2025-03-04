Штрафи від ТЦК - штрафи за порушення військового обліку, як їх уникнути

Коли порушник може уникнути штрафів від ТЦК
Порушення військового обліку передбачає різноманітні штрафи. Та існує один виняток, коли неоновлення військово-облікових даних не потягне за собою накладення штрафів від ТЦК.
Про це йдеться в матеріалі KadrEx.
Порушення військового обліку і штрафи
Усі порушення правил військового обліку, згідно із чинним законодавством, вважаються адміністративними правопорушеннями.
Покаранням за ці порушення є штрафи, які варіюються залежно від періоду вчинення правопорушення.
Базовим штрафом для військовозобов’язаних в період дії воєнного стану є 17 тисяч гривень.
Коли штрафи не нараховуються
Втім, у деяких випадках порушення військового обліку, наприклад, неоновлення військово-облікових даних, можуть залишитися без покарання.
Штрафи не застосовуються у ситуації, коли потрібні дані ТЦК може отримати із різних державних реєстрів, баз даних та інформаційно-комунікаційних систем.
Ці дані вносять до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а адміністративне правопорушення не фіксується.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які штрафи від ТЦК можуть бути найменшими.
Додамо, ми повідомляли про те, які документи треба отримати в ТЦК для сплати штрафу.
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