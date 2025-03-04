Штрафи від ТЦК - штрафи за порушення військового обліку, як їх уникнути

Оформлення штрафу в ТЦК. Фото: Волинський ОТЦК

Порушення військового обліку передбачає різноманітні штрафи. Та існує один виняток, коли неоновлення військово-облікових даних не потягне за собою накладення штрафів від ТЦК.

Про це йдеться в матеріалі KadrEx.

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Порушення військового обліку і штрафи

Усі порушення правил військового обліку, згідно із чинним законодавством, вважаються адміністративними правопорушеннями.

Покаранням за ці порушення є штрафи, які варіюються залежно від періоду вчинення правопорушення.

Базовим штрафом для військовозобов’язаних в період дії воєнного стану є 17 тисяч гривень.

Коли штрафи не нараховуються

Втім, у деяких випадках порушення військового обліку, наприклад, неоновлення військово-облікових даних, можуть залишитися без покарання.

Штрафи не застосовуються у ситуації, коли потрібні дані ТЦК може отримати із різних державних реєстрів, баз даних та інформаційно-комунікаційних систем.

Ці дані вносять до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а адміністративне правопорушення не фіксується.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які штрафи від ТЦК можуть бути найменшими.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи треба отримати в ТЦК для сплати штрафу.