Штрафи від ТЦК - найменший розмір штрафів

Співробітник ТЦК зі списком порушників військового обліку. Фото: "Новини.PRO"

Найменший штраф за порушення військового обліку, який може бути накладений навіть зараз — це 1700 грн. Це можливо у ситуації, якщо штраф накладено на порушення обліку, здійснене до 18 травня 2024 року.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Базовий штраф для порушників військового обліку

В Україні 2024 року були збільшені штрафи за порушення військового обліку.

Так, базовим розміром штрафу за таке порушення, здійснене під час дії воєнного стану, стали 17 тисяч гривень.

Яким є найменший можливий штраф від ТЦК

Юрист Владислав Дерій пояснив, що навіть зараз можна отримати штраф за старим розміром, який був чинним до появи нового закону про мобілізацію.

"Можна скасувати штраф, якщо пройшов рік з моменту вчинення правопорушення або звести його розмір до мінімально можливого, наприклад, якщо правопорушення було вчинено до 18 травня 2024 року, то максимальний штраф за порушення правил військового обліку — 1700 грн", — підкреслив Дерій.

Таким чином, навіть зараз за певних умов найменший штраф, який може бути накладений на громадянина, становить 1700 грн, удесятеро менше, ніж після набуття чинності нового закону про мобілізацію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які штрафи від ТЦК є найбільшими у лютому 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які штрафи чекають за порушення військового обліку на вітчизняні підприємства.