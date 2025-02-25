Штрафи для підприємства - штрафи за порушення військового обліку на підприємстві

Порушення військового обліку на підприємстві — розмір штрафу
За військовий облік військовозобов’язаних громадян на будь-якому підприємстві чи в організації відповідає інспектор з військового обліку. За порушення правил військового обліку на підприємство накладається штраф, максимальний розмір якого – до 3,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Військовий облік на підприємствах
Підприємства зобов’язані вести військовий облік усіх військовозобов’язаних громадян, які працюють на цьому підприємстві.
Відповідальним за цей напрямок на підприємстві є інспектор з військового обліку.
За порушення обліку військовозобов’язаних, за помилки у списках військовозобов’язаних на підприємство накладаються штрафи від територіальних центрів комплектування.
Штрафи для підприємств за порушення військового обліку
У мирний час цей штраф для підприємств становить, наголосив адвокат Юрій Айвазян, від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Після оголошення воєнного стану і початку загальної мобілізації розміри штрафів, згідно із вимогами законодавства, зростають.
Для підприємств вони становлять в особливих умовах від двох тисяч до трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законними є штрафи ТЦК під час відстрочки.
Додамо, ми повідомляли про те, для кого штрафи за порушення військового обліку у лютому 2025 року були найбільшими.
Читайте Новини.LIVE!