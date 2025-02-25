Штрафи для підприємства - штрафи за порушення військового обліку на підприємстві

Працівники на підприємстві. Фото: dailylviv.com

За військовий облік військовозобов’язаних громадян на будь-якому підприємстві чи в організації відповідає інспектор з військового обліку. За порушення правил військового обліку на підприємство накладається штраф, максимальний розмір якого – до 3,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Підприємства зобов’язані вести військовий облік усіх військовозобов’язаних громадян, які працюють на цьому підприємстві.

Відповідальним за цей напрямок на підприємстві є інспектор з військового обліку.

За порушення обліку військовозобов’язаних, за помилки у списках військовозобов’язаних на підприємство накладаються штрафи від територіальних центрів комплектування.

Штрафи для підприємств за порушення військового обліку

У мирний час цей штраф для підприємств становить, наголосив адвокат Юрій Айвазян, від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Після оголошення воєнного стану і початку загальної мобілізації розміри штрафів, згідно із вимогами законодавства, зростають.

Для підприємств вони становлять в особливих умовах від двох тисяч до трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законними є штрафи ТЦК під час відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, для кого штрафи за порушення військового обліку у лютому 2025 року були найбільшими.