Штрафи за порушення правил військового обліку - чи можливі штрафи під час відстрочки

Штрафи під час відстрочки — чи законно це
Відстрочка від мобілізації не звільняє від виконання інших вимог військового обліку. Тож за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних чи неявку по повістці громадянина з відстрочкою можуть на законних підставах оштрафувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Штрафи і відстрочка
В Україні з 2024 року зросли штрафи за порушення правил військового обліку.
До того ж на можливість накладення штрафів не впливають інші фактори, скажімо, відстрочка від мобілізації.
"Відстрочка не є підставою для оскарження штрафу", — підкреслив Дерій.
Покарання за неявку по повістці
Тож навіть у ситуації, коли громадянин оформив відстрочку, він може бути оштрафований за порушення правил військового обліку – зокрема, за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних чи за неявку по повістці.
"За неявку по повістці без поважної причини до ТЦК передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 КУпАП (штраф)", — пояснив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли штрафи за порушення мобілізації можуть сягнути 60 тисяч.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна уникнути штрафів за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК.
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