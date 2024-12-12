Штрафи за порушення правил військового обліку - чи можливі штрафи під час відстрочки

Виписування штрафів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка від мобілізації не звільняє від виконання інших вимог військового обліку. Тож за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних чи неявку по повістці громадянина з відстрочкою можуть на законних підставах оштрафувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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В Україні з 2024 року зросли штрафи за порушення правил військового обліку.

До того ж на можливість накладення штрафів не впливають інші фактори, скажімо, відстрочка від мобілізації.

"Відстрочка не є підставою для оскарження штрафу", — підкреслив Дерій.

Покарання за неявку по повістці

Тож навіть у ситуації, коли громадянин оформив відстрочку, він може бути оштрафований за порушення правил військового обліку – зокрема, за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних чи за неявку по повістці.

"За неявку по повістці без поважної причини до ТЦК передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 КУпАП (штраф)", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли штрафи за порушення мобілізації можуть сягнути 60 тисяч.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна уникнути штрафів за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК.