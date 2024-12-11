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Коли штрафи за порушення мобілізації можуть сягнути 60 тисяч

11 грудня 2024 07:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Порушення правил мобілізації можуть бути 60 тисяч гривень - причини
Перевірка наявності штрафів у військовозобов’язаних. Фото: Львівський обласний ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

2024 року в Україні зросли штрафи за порушення правил військового обліку. У випадку, якщо порушення правил вчиняють посадові особи, штрафи для них можуть сягнути аж до 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє KadrEx.

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Зростання штрафів за порушення військового обліку

Після змін у законодавстві в Україні зросли штрафи за порушення правил військового обліку.

Йдеться, зокрема, про порушення часових рамок оновлення військово-обліковихї даних. Цей процес усі військовозобов’язані громадяни мали пройти у 2024 році.

Для кого передбачені найбільші штрафи

Так, порушення військового обліку в особливий період після змін у законодавстві стали "оцінювати" штрафом у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. Це стосується фізичних осіб.

А от для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — штрафи зросли і тепер складають від 34 000 до 59 500 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як перевірити наявність штрафів від ТЦК.

Також ми повідомляли, чи можна буде сплатити штраф у "Резерв+".

штрафи військовий облік мобілізація покарання держслужбовці

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