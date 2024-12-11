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Когда штрафы за нарушение мобилизации могут достичь 60 тысяч

11 декабря 2024 07:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нарушения правил мобилизации могут быть 60 тысяч гривен – причины
Проверка наличия штрафов у военнообязанных. Фото: Львовский областной ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В 2024 году в Украине выросли штрафы за нарушение правил военного учета. В случае, если нарушения правил совершают должностные лица, штрафы для них могут достичь до 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает KadrEx.

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Рост штрафов за нарушение военного учета

После изменений в законодательстве в Украине выросли штрафы за нарушение правил военного учета.

Речь идет, в частности, о нарушении временных рамок обновления военно-учетных данных. Этот процесс все военнообязанные граждане должны были пройти в 2024 году.

Для кого предусмотрены самые большие штрафы

Так, нарушения военного учета в особый период после изменений в законодательстве стали "оценивать" штрафом в размере от 17000 до 25500 грн. Это касается физических лиц.

А вот для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений штрафы выросли и теперь составляют от 34 000 до 59 500 грн.

Напомним, мы раньше писали о том, как проверить наличие штрафов от ТЦК.

Также мы сообщали, можно ли будет уплатить штраф в "Резерв+".

штрафы военный учет мобилизация наказание госслужащие

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