Нарушения правил мобилизации могут быть 60 тысяч гривен – причины

Когда штрафы за нарушение мобилизации могут достичь 60 тысяч
В 2024 году в Украине выросли штрафы за нарушение правил военного учета. В случае, если нарушения правил совершают должностные лица, штрафы для них могут достичь до 60 тысяч гривен.
Об этом сообщает KadrEx.
Рост штрафов за нарушение военного учета
После изменений в законодательстве в Украине выросли штрафы за нарушение правил военного учета.
Речь идет, в частности, о нарушении временных рамок обновления военно-учетных данных. Этот процесс все военнообязанные граждане должны были пройти в 2024 году.
Для кого предусмотрены самые большие штрафы
Так, нарушения военного учета в особый период после изменений в законодательстве стали "оценивать" штрафом в размере от 17000 до 25500 грн. Это касается физических лиц.
А вот для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений штрафы выросли и теперь составляют от 34 000 до 59 500 грн.
Напомним, мы раньше писали о том, как проверить наличие штрафов от ТЦК.
Также мы сообщали, можно ли будет уплатить штраф в "Резерв+".
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