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Штрафи від ТЦК — як перевірити наявність покарання

26 вересня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи за порушення військового обліку - де дізнатися про штрафи
Мобільний застосунок "Дія". Фото: сайт проєкту "Дія"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни мають право дізнатися про накладені на них територіальним центром комплектування штрафи. Це можна зробити у реєстрі боржників чи навіть у мобільному застосунку "Дія".

Про це розповів адвокат Артем Оразов.

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Де дізнатися про штрафи від ТЦК

Військовозобов’язані українці можуть дізнатися про наявність накладених на них штрафів за можливі порушення військового обліку.

Інформацію про це можна отримати в автоматизованій системі виконавчого провадження, подавши відповідний запит.

"Також можна зайти в інтернет на реєстр боржників, де є повністю актуальні дані про всі штрафи, які є на користь держави", — зазначив Артем Оразов.

Чи є інформація про штрафи в "Дії"

Також, додав юрист, ця інформація має відображатися у державному мобільному застосунку "Дія".

Але, підкреслив адвокат, це можливо тільки тоді, коли у громадянина на смартфоні стоїть оновлений застосунок.

Нагадаємо, ми раніше писали, в який термін треба заплатити штрафи від ТЦК, щоб не залишитись без житла.

Додамо, юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК.

Дія штраф штрафи військовий облік мобілізація ТЦК та СП

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