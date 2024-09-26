Штрафи за порушення військового обліку - де дізнатися про штрафи

Мобільний застосунок "Дія". Фото: сайт проєкту "Дія"

Військовозобов’язані громадяни мають право дізнатися про накладені на них територіальним центром комплектування штрафи. Це можна зробити у реєстрі боржників чи навіть у мобільному застосунку "Дія".

Про це розповів адвокат Артем Оразов.

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Військовозобов’язані українці можуть дізнатися про наявність накладених на них штрафів за можливі порушення військового обліку.

Інформацію про це можна отримати в автоматизованій системі виконавчого провадження, подавши відповідний запит.

"Також можна зайти в інтернет на реєстр боржників, де є повністю актуальні дані про всі штрафи, які є на користь держави", — зазначив Артем Оразов.

Чи є інформація про штрафи в "Дії"

Також, додав юрист, ця інформація має відображатися у державному мобільному застосунку "Дія".

Але, підкреслив адвокат, це можливо тільки тоді, коли у громадянина на смартфоні стоїть оновлений застосунок.

Нагадаємо, ми раніше писали, в який термін треба заплатити штрафи від ТЦК, щоб не залишитись без житла.

Додамо, юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК.