Штрафы за нарушение военного учета – где узнать о штрафах

Штрафы от ТЦК — как проверить наличие наказания
Военнообязанные граждане имеют право узнать наложенные на них территориальным центром комплектования штрафы. Это можно сделать в реестре должников или даже в мобильном приложении "Дія".
Об этом рассказал адвокат Артем Оразов.
Где узнать штрафы от ТЦК
Военнообязанные украинцы могут узнать наличие наложенных на них штрафов за возможные нарушения военного учета.
Информацию об этом можно получить в автоматизированной системе исполнительного производства, подав запрос.
"Также можно зайти в интернет на реестр должников, где есть полностью актуальные данные обо всех штрафах, которые есть в пользу государства", — отметил Артем Оразов.
Есть ли информация о штрафах в "Дії"
Также, добавил юрист, эта информация должна отображаться в государственном мобильном приложении "Дія".
Но, подчеркнул адвокат, это возможно только тогда, когда у гражданина на смартфоне стоит обновленное приложение.
Напомним, мы раньше писали, в какой срок нужно заплатить штрафы от ТЦК, чтобы не остаться без жилья.
Добавим, юрист назвал случаи, когда можно оспорить штраф от ТЦК.
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