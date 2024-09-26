Штрафы за нарушение военного учета – где узнать о штрафах

Мобильное приложение "Дія". Фото: сайт проекта "Дія"

Военнообязанные граждане имеют право узнать наложенные на них территориальным центром комплектования штрафы. Это можно сделать в реестре должников или даже в мобильном приложении "Дія".

Об этом рассказал адвокат Артем Оразов.

Читайте также:

Где узнать штрафы от ТЦК

Военнообязанные украинцы могут узнать наличие наложенных на них штрафов за возможные нарушения военного учета.

Информацию об этом можно получить в автоматизированной системе исполнительного производства, подав запрос.

"Также можно зайти в интернет на реестр должников, где есть полностью актуальные данные обо всех штрафах, которые есть в пользу государства", — отметил Артем Оразов.

Есть ли информация о штрафах в "Дії"

Также, добавил юрист, эта информация должна отображаться в государственном мобильном приложении "Дія".

Но, подчеркнул адвокат, это возможно только тогда, когда у гражданина на смартфоне стоит обновленное приложение.

Напомним, мы раньше писали, в какой срок нужно заплатить штрафы от ТЦК, чтобы не остаться без жилья.

Добавим, юрист назвал случаи, когда можно оспорить штраф от ТЦК.