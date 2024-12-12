Штрафы за нарушение правил военного учета - возможны ли штрафы во время отсрочки

Выписка штрафов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Отсрочка от мобилизации не освобождает от выполнения других требований воинского учета. За несвоевременное обновление военно-учетных данных или неявку по повестке гражданина с отсрочкой могут на законных основаниях оштрафовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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В Украине с 2024 года выросли штрафы за нарушение правил воинского учета.

К тому же, на возможность наложения штрафов не влияют другие факторы, скажем, отсрочка от мобилизации.

"Отсрочка не является основанием для обжалования штрафа", — подчеркнул Дерий.

Наказание за неявку по повестке

Так что даже в ситуации, когда гражданин оформил отсрочку, он может быть оштрафован за нарушение правил воинского учета —– в частности, за несвоевременное обновление военно-учетных данных или за неявку по повестке.

"За неявку по повестке без уважительной причины в ТЦК предусмотрена административная ответственность по статье 210 КУоАП (штраф)", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, когда штрафы за нарушение мобилизации могут составить 60 тысяч.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли избежать штрафов за несвоевременное обновление данных в ТЦК.