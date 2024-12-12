Штрафы за нарушение правил военного учета - возможны ли штрафы во время отсрочки

Штрафы во время отсрочки — законно ли это
Отсрочка от мобилизации не освобождает от выполнения других требований воинского учета. За несвоевременное обновление военно-учетных данных или неявку по повестке гражданина с отсрочкой могут на законных основаниях оштрафовать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Штрафы и отсрочка
В Украине с 2024 года выросли штрафы за нарушение правил воинского учета.
К тому же, на возможность наложения штрафов не влияют другие факторы, скажем, отсрочка от мобилизации.
"Отсрочка не является основанием для обжалования штрафа", — подчеркнул Дерий.
Наказание за неявку по повестке
Так что даже в ситуации, когда гражданин оформил отсрочку, он может быть оштрафован за нарушение правил воинского учета —– в частности, за несвоевременное обновление военно-учетных данных или за неявку по повестке.
"За неявку по повестке без уважительной причины в ТЦК предусмотрена административная ответственность по статье 210 КУоАП (штраф)", — пояснил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, когда штрафы за нарушение мобилизации могут составить 60 тысяч.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли избежать штрафов за несвоевременное обновление данных в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!