Військовий облік виключеної особи - чи законними є дії ТЦК

Співробітник ТЦК зі список громадян на військовому обліку. Фото: vinnitsa.info

Громадянин, який був виключений з військового обліку, може оскаржити своє повернення на облік. Це можна зробити або зверненням до ТЦК, або скаргою до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повернення на військовий облік

В Україні були зафіксовані випадки, коли територіальні центри комплектування повертають на військовий облік тих громадян, які були виключені з обліку.

Виключення з обліку означає, що громадянин уже не є військовозобов’язаним і не перебуває на військовому обліку.

Повернення ж на облік у перспективі може обернутися мобілізацією такого громадянина.

Як оскаржити повернення виключеного на облік

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як громадянин, виключений з військового обліку, може оскаржити своє повернення на облік.

"Спочатку шляхом звернення до ТЦК, а потім шляхом звернення до суду після відмови ТЦК у видачі такої довідки", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довести виключення з військового обліку, якщо архіви ТЦК були знищені під час окупації.

Додамо, ми повідомляли, як дізнатися, що громадянина справді виключено з військового обліку.