Військовий облік виключеної особи - чи законними є дії ТЦК

ТЦК повертає на облік виключеного за віком — що робити
Громадянин, який був виключений з військового обліку, може оскаржити своє повернення на облік. Це можна зробити або зверненням до ТЦК, або скаргою до суду.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Повернення на військовий облік
В Україні були зафіксовані випадки, коли територіальні центри комплектування повертають на військовий облік тих громадян, які були виключені з обліку.
Виключення з обліку означає, що громадянин уже не є військовозобов’язаним і не перебуває на військовому обліку.
Повернення ж на облік у перспективі може обернутися мобілізацією такого громадянина.
Як оскаржити повернення виключеного на облік
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як громадянин, виключений з військового обліку, може оскаржити своє повернення на облік.
"Спочатку шляхом звернення до ТЦК, а потім шляхом звернення до суду після відмови ТЦК у видачі такої довідки", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довести виключення з військового обліку, якщо архіви ТЦК були знищені під час окупації.
Додамо, ми повідомляли, як дізнатися, що громадянина справді виключено з військового обліку.
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