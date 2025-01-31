Военный учет исключенного лица - законны ли действия ТЦК

Сотрудник ТЦК со список граждан на воинском учете. Фото: vinnitsa.info

Гражданин, который был исключен с воинского учета, может обжаловать свое возвращение на учет. Это можно сделать либо обращением в ТЦК, либо жалобой в суд.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Возвращение на воинский учет

В Украине были зафиксированы случаи, когда территориальные центры комплектования возвращают на воинский учет тех граждан, которые были исключены с учета.

Исключение из учета означает, что гражданин уже не является военнообязанным и не состоит на воинском учете.

Возвращение же на учет в перспективе может обернуться мобилизацией такого гражданина.

Как обжаловать возвращение исключенного на учет

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как гражданин, исключенный с воинского учета, может оспорить свое возвращение на учет.

"Сначала путем обращения в ТЦК, а затем путем обращения в суд после отказа ТЦК в выдаче такой справки", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как доказать исключение с воинского учета, если архивы ТЦК были уничтожены во время оккупации.

Далее, мы сообщали, как узнать, что гражданин действительно исключен с воинского учета.