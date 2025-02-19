Штрафи від ТЦК лютий 2025 - найбільший розмір за порушення військового обліку

Співробітники ТЦК виписують штрафи. Фото: mukachevo.net

Найбільші штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства передбачені для посадових осіб, громадських об’єднань та органів місцевого самоврядування. Найвищий штраф, за порушення під час війни, становитиме майже 60 тисяч гривень.

Про це йдеться у матеріалі на сайті KadrEx.

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Штрафи для різних категорій відрізняються

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію класифікується по-різному для звичайних громадян та посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань.

Так, навіть у мирний час ці порушення для другої категорії оцінюються штрафом у розмірі від 17000 до 25000 гривень, тоді як звичайні громадяни за це ж порушення будуть змушені сплатити штраф від 5100 до 8500 гривень.

Найвищі штрафи за порушення мобілізаційного законодавства

Ці ж порушення законодавства у особливий період, під час дії воєнного стану, оцінюються уже інакше.

Так, для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань штрафи під час війни становитимуть від 34000 до 59500 гривень.

Це найвищі штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, за яких умов штрафи від ТЦК зростають удвічі.