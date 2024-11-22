Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК вчасно

Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовозобов'язана особа має сплатити штраф за адміністративне правопорушення протягом 15 днів. Якщо людина цього не робить, сумма покарання збільшується вдвічі, а сама ситуація може мати серйозні наслідки.

Про це повідомляє Знай.UA.

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Що буде у разі несплати штрафу

Як пише видання, якщо особа не сплатила штраф протягом 15 днів, ТЦК і СП передає постанову про стягнення штрафу до виконавчої служби для примусового виконання. В цьому випадку розмір суми автоматично збільшується вдвічі.

Тож згідно статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), у разі не несплати штрафу протягом терміну, який передбачено законом, правопорушник зобов'язаний зробити наступне:

сплатити подвійний розмір початкового штрафу;

компенсувати додаткові витрати на облік правопорушень, розмір яких встановлюється урядом України.

Таким чином, якщо розмір штрафу був 17 000 гривень, то після передачі до виконавчої служби ця сума зросте до 34 тисяч гривень. І це ще без урахування можливих додаткових витрат, пов'язаних з примусовим стягненням.

Щоб уникнути подвоєння штрафу та додаткових витрат, важливо діяти протягом перших 15 днів з моменту отримання інформації про накладення санкцій. Є два варіанти дій:

сплатити штраф у повному розмірі:

оскаржити постанову.

Якщо цього не зробити вчасно, виконавча служба може примусово стягнути суму, що подвоїть штраф і створить додаткові проблеми. До них належать: блокування банківських рахунків, автоматичне списання коштів із карток або арешт майна.

Для мінімізації ризиків рекомендується:

регулярно перевіряти інформацію про адміністративні правопорушення;

у разі отримання штрафу негайно вирішувати питання сплати або оскарження;

зберігати документи, які підтверджують виконання фінансових зобов’язань.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як можна оскаржити винесення постанови про штраф від ТЦК.

Також ми повідомляли, що за втрату або умисне псування військового квитка військовозобов'язані несуть адміністративну відповідальність. Йдеться про сплату штрафу.