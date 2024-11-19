Які штрафи передбачені за втрату війського квитка в Україні

Військовий квиток у руках чоловіка. Фото ілюстративне: shotam.info

За втрату або умисне псування військового квитка військовозобов'язані несуть адміністративну відповідальність. Йдеться про сплату штрафу.

Про це повідомили в Донецькому обласному ТЦК та СП.

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"Зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх втрату, тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 гривень, — Ред.)", — йдеться у статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо військовослужбовець загубить військовий квиток повторно, штраф буде більш суттєвим: від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 гривень, — Ред.).

Нагадаємо, для того, щоб оформити військовий квиток, приходити до ТЦК та СП необов'язково. Українські військовозобов'язані чоловіки можуть створити цей документ в електронному форматі, скориставшись порталом "Дія".

Також ми повідомляли, що без військового квитка військовозобов'язані громадяни не можуть користуватися низкою адміністративних послуг. Зокрема, йдеться про влаштування на роботу та вступ до вищих навчальних закладів.