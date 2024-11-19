Какие штрафы предусмотрены за потерю военного билета в Украине

Военный билет в руках мужчины. Фото иллюстративное: shotam.info

За утрату или умышленную порчу военного билета военнообязанные несут административную ответственность. Речь идет об уплате штрафа.

Об этом сообщили в Донецком областном ТЦК и СП.

Читайте также:

Какой штраф грозит бойцам, потерявшим военный билет

"Повреждение или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военным билетам, временным удостоверениям военнообязанных), повлекшее их утрату, влекут наложение штрафа от 30 до 5 доходов граждан (от 510 до 850 гривен. — Ред.)", — говорится в статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если военнослужащий потеряет военный билет повторно, штраф будет более существенным: от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 гривен. — Ред.).

Напомним, для того чтобы оформить военный билет, приходить в ТЦК и СП необязательно. Украинские военнообязанные мужчины могут создать этот документ в электронном формате, воспользовавшись порталом "Дія".

Также мы сообщали, что без военного билета военнообязанные граждане не могут пользоваться рядом административных услуг. В частности, речь идет об устройстве на работу и поступлении в высшие учебные заведения.