Что будет, если не оплатить штраф от ТЦК вовремя

Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнообязанное лицо должно заплатить штраф за административное правонарушение в течение 15 дней. Если человек этого не делает, сумма наказания увеличивается вдвое, а сама ситуация может иметь серьезные последствия.

Об этом сообщает Знай.UA.

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Что будет в случае неуплаты штрафа

Как пишет издание, если военнообязанный не уплатил штраф в течение 15 дней, ТЦК и СП передает постановление о взыскании штрафа в исполнительную службу для принудительного исполнения. В этом случае размер суммы автоматически увеличивается вдвое.

Поэтому согласно статье 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в случае неуплаты штрафа на протяжении срока, предусмотренного законом, правонарушитель обязан совершить следующее:

уплатить двойной размер первоначального штрафа;

компенсировать дополнительные расходы на учет правонарушений, размер которых устанавливается правительством Украины.

Таким образом, если размер штрафа составил 17 000 гривен, то после передачи в исполнительную службу сумма возрастет до 34 тысяч гривен. Причем, это без учета возможных дополнительных расходов, связанных с принудительным взысканием.

Чтобы избежать двойного штрафа и дополнительных расходов, важно действовать в течение первых 15 дней с момента получения информации о наложении санкций. Есть два варианта действий:

уплатить штраф в полном размере:

оспорить постановление.

Если этого не сделать вовремя, исполнительная служба может принудительно взыскать сумму, которая удвоит штраф и создаст дополнительные проблемы. К ним относятся: блокировка банковских счетов, автоматическое списание средств с карточек или арест имущества.

Для минимизации рисков рекомендуется:

регулярно проверять информацию об административных правонарушениях;

в случае получения штрафа немедленно решать вопрос уплаты или обжалования;

хранить документы, подтверждающие исполнение финансовых обязательств.

Напомним, недавно мы писали, как можно обжаловать вынесение постановления о штрафе от ТЦК.

Также мы сообщали, что за потерю или умышленную порчу военного билета военнообязанные несут административную ответственность. Речь идет об уплате штрафа.