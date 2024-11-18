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Винесення постанови про штраф від ТЦК — як можна її оскаржити

18 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Постанова про адміністратвине порушення від ТЦК — як її оскаржити
Працівники ТЦК. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки з'ясовується, що громадянин порушує закон про мобілізацію та правила військового обліку, то проти нього можуть застосувати адміністративне покарання у вигляді штрафу. Цьому має передувати протокол, а згодом виноситься й постанова. Які важливі дії мають обов'язково зробити працівники ТЦК та СП згідно закону та чи можна громадянину оскаржувати постанову.

Нюанси згідно із законодавством пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери". 

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Зазначимо, що керівник ТЦК та СП за статтею 283 КУпАП при розгляді справи щодо адміністративного правопорушення, має винести постанову по цьому. 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Якщо склалась така ситуація, що особа відсутня, то справу без неї можуть розглянути лише у випадках, коли є доказ того, що особу повідомляли про місце і час розгляду справи, а вона натомість не надала клопотання про відкладення розгляду справи. 

Які терміни для адміністративного стягнення від ТЦК та СП

Штраф можуть накласти не пізніше двох місяців з моменту вчинення правопорушення. Якщо це тривале правопорушення, то не пізніше, як через два місяці з дня його виявлення. 

Чи мають особі дати постанову в руки особисто

Особі мають вручити або надіслати копію постанови впродовж трьох днів з моменту її винесення. Крім того, копію вручають особі, проти якої застосовують адміністративне покарання обов'язково особисто під підпис, а у ній мають зазначити дату її вручення. 

Чи є законною постанова про штраф, яку надіслали поштою

Якщо копію надіслали поштою, то про це має бути зроблена відповідна відмітка у справі, до якої додають повідомлення про вручення поштового відправлення.

Якщо постанова повністю відповідає нормам законодавства, то постанова вважатиметься правомірною.

Як оскаржити постанову ТЦК

Якщо під час оформлення та винесення постанови є випадки порушення, то це підстава для її оскарження. 

Це можна зробити двома методами: 

  • оскаржити постанову до ієрархічно вищого органу (якщо постанова винесена районним ТЦК та СП, то треба оформити скаргу до обласного);
  • в судовому порядку

Однак, стаття 289 КУпАП визначає, що оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення можна лише впродовж десяти днів з дня винесення постанови. 

Нагадаємо, деяких військовозобов'язаних у порядку чинного законодавства можуть зняти з військового обліку. Чи можуть у такому випадку її викликати до ТЦК

Також під час складання протоколу про адміністративне покарання проти особи, яка порушила правила мобілізації та військового обліку, є ряд вимог щодо дій працівників ТЦК та СП

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