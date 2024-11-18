Постанова про адміністратвине порушення від ТЦК — як її оскаржити

Працівники ТЦК. Фото: скриншот

Якщо у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки з'ясовується, що громадянин порушує закон про мобілізацію та правила військового обліку, то проти нього можуть застосувати адміністративне покарання у вигляді штрафу. Цьому має передувати протокол, а згодом виноситься й постанова. Які важливі дії мають обов'язково зробити працівники ТЦК та СП згідно закону та чи можна громадянину оскаржувати постанову.

Нюанси згідно із законодавством пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери".

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Як мають розглядати справу в ТЦК проти особи, яка порушила мобілізаційний облік

Зазначимо, що керівник ТЦК та СП за статтею 283 КУпАП при розгляді справи щодо адміністративного правопорушення, має винести постанову по цьому.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Якщо склалась така ситуація, що особа відсутня, то справу без неї можуть розглянути лише у випадках, коли є доказ того, що особу повідомляли про місце і час розгляду справи, а вона натомість не надала клопотання про відкладення розгляду справи.

Які терміни для адміністративного стягнення від ТЦК та СП

Штраф можуть накласти не пізніше двох місяців з моменту вчинення правопорушення. Якщо це тривале правопорушення, то не пізніше, як через два місяці з дня його виявлення.

Чи мають особі дати постанову в руки особисто

Особі мають вручити або надіслати копію постанови впродовж трьох днів з моменту її винесення. Крім того, копію вручають особі, проти якої застосовують адміністративне покарання обов'язково особисто під підпис, а у ній мають зазначити дату її вручення.

Чи є законною постанова про штраф, яку надіслали поштою

Якщо копію надіслали поштою, то про це має бути зроблена відповідна відмітка у справі, до якої додають повідомлення про вручення поштового відправлення.

Якщо постанова повністю відповідає нормам законодавства, то постанова вважатиметься правомірною.

Як оскаржити постанову ТЦК

Якщо під час оформлення та винесення постанови є випадки порушення, то це підстава для її оскарження.

Це можна зробити двома методами:

оскаржити постанову до ієрархічно вищого органу (якщо постанова винесена районним ТЦК та СП, то треба оформити скаргу до обласного);

в судовому порядку

Однак, стаття 289 КУпАП визначає, що оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення можна лише впродовж десяти днів з дня винесення постанови.

Нагадаємо, деяких військовозобов'язаних у порядку чинного законодавства можуть зняти з військового обліку. Чи можуть у такому випадку її викликати до ТЦК.

Також під час складання протоколу про адміністративне покарання проти особи, яка порушила правила мобілізації та військового обліку, є ряд вимог щодо дій працівників ТЦК та СП.