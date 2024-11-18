Постановление об административном нарушении от ТЦК — как его обжаловать

Работники ТЦК. Фото: скриншот

Если в территориальном центре комплектования и социальной поддержки выясняется, что гражданин нарушает закон о мобилизации и правилах военного учета, против него могут применить административное наказание в виде штрафа. Этому предшествует протокол, а впоследствии выносится и постановление. Какие важные действия должны совершить работники ТЦК и СП согласно закону и можно ли гражданину обжаловать постановление.

Нюансы согласно законодательству объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Как должны рассматривать дело в ТЦК против лица, нарушившего мобилизационный учет

Отметим, что руководитель ТЦК и СП по статье 283 КУоАП при рассмотрении дела об административном правонарушении должен вынести постановление по этому.

Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. Если сложилась такая ситуация, что лицо отсутствует, то дело без него могут рассмотреть только в случаях, когда есть доказательство того, что лицо сообщали о месте и времени рассмотрения дела, а оно не предоставило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Какие сроки для административного взыскания от ТЦК и СП

Штраф может быть наложен не позднее двух месяцев с момента совершения правонарушения. Если это продолжительное правонарушение, то не позднее, чем через два месяца со дня его обнаружения.

Имеют лицу дать постановление в руки лично

Лицу должны вручить или отправить копию постановления в течение трех дней с момента его вынесения. Кроме того, копию вручают лицу, против которого применяют административное наказание обязательно лично под подпись, а в нем должны указать дату его вручения.

Законно ли постановление о штрафе, которое прислали по почте

Если копию отправили по почте, то об этом должна быть сделана соответствующая отметка по делу, в которое добавляется сообщение о вручении почтового отправления.

Если постановление полностью соответствует нормам законодательства, то постановление будет считаться правомерным.

Как обжаловать постановление ТЦК

Если при оформлении и вынесении постановления есть случаи нарушения, это основание для его обжалования.

Это можно сделать двумя методами:

обжаловать постановление в иерархически высший орган (если постановление вынесено районным ТЦК и СП, то нужно оформить жалобу в областной);

в судебном порядке

Однако статья 289 КУоАП определяет, что обжаловать постановление по делу об административном правонарушении можно только в течение десяти дней со дня вынесения постановления.

Напомним, некоторые военнообязанные в порядке действующего законодательства могут быть сняты с военного учета. Могут ли в таком случае вызвать ее в ТЦК.

Также при составлении протокола об административном наказании против лица, нарушившего правила мобилизации и военного учета, есть ряд требований по действиям работников ТЦК и СП.