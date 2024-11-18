Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Вынесение постановления о штрафе от ТЦК — как его обжаловать arrow

Вынесение постановления о штрафе от ТЦК — как его обжаловать

18 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Постановление об административном нарушении от ТЦК — как его обжаловать
Работники ТЦК. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если в территориальном центре комплектования и социальной поддержки выясняется, что гражданин нарушает закон о мобилизации и правилах военного учета, против него могут применить административное наказание в виде штрафа. Этому предшествует протокол, а впоследствии выносится и постановление. Какие важные действия должны совершить работники ТЦК и СП согласно закону и можно ли гражданину обжаловать постановление.

Нюансы согласно законодательству объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Читайте также:

Как должны рассматривать дело в ТЦК против лица, нарушившего мобилизационный учет

Отметим, что руководитель ТЦК и СП по статье 283 КУоАП при рассмотрении дела об административном правонарушении должен вынести постановление по этому.

Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. Если сложилась такая ситуация, что лицо отсутствует, то дело без него могут рассмотреть только в случаях, когда есть доказательство того, что лицо сообщали о месте и времени рассмотрения дела, а оно не предоставило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Какие сроки для административного взыскания от ТЦК и СП

Штраф может быть наложен не позднее двух месяцев с момента совершения правонарушения. Если это продолжительное правонарушение, то не позднее, чем через два месяца со дня его обнаружения.

Имеют лицу дать постановление в руки лично

Лицу должны вручить или отправить копию постановления в течение трех дней с момента его вынесения. Кроме того, копию вручают лицу, против которого применяют административное наказание обязательно лично под подпись, а в нем должны указать дату его вручения.

Законно ли постановление о штрафе, которое прислали по почте

Если копию отправили по почте, то об этом должна быть сделана соответствующая отметка по делу, в которое добавляется сообщение о вручении почтового отправления.

Если постановление полностью соответствует нормам законодательства, то постановление будет считаться правомерным.

Как обжаловать постановление ТЦК

Если при оформлении и вынесении постановления есть случаи нарушения, это основание для его обжалования.

Это можно сделать двумя методами:

  • обжаловать постановление в иерархически высший орган (если постановление вынесено районным ТЦК и СП, то нужно оформить жалобу в областной);
  • в судебном порядке

Однако статья 289 КУоАП определяет, что обжаловать постановление по делу об административном правонарушении можно только в течение десяти дней со дня вынесения постановления.

Напомним, некоторые военнообязанные в порядке действующего законодательства могут быть сняты с военного учета. Могут ли в таком случае вызвать ее в ТЦК.

Также при составлении протокола об административном наказании против лица, нарушившего правила мобилизации и военного учета, есть ряд требований по действиям работников ТЦК и СП.

штраф мобилизация документы ТЦК и СП правонарушение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Мужчина "сливал" места вручения повесток — как наказал суд

00:30 Вынесение постановления о штрафе от ТЦК — как его обжаловать

00:19 Магучих рассказала, что приносит ей доход

00:15 В Сумах раздался взрыв, в части города пропал свет

17 ноября 2024

23:54 Президент Литвы отреагировал на разрешение Украине бить по России

23:44 Удар РФ по Сумам — количество погибших возросло до 10

23:36 Что сказал Маск о решении Байдена дать Украине бить по РФ ATACMS

23:12 Зеленский в обращении намекнул на дальнобойные удары по РФ

22:46 Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Сумах — видео

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

22:33 Бабушка пытала внука, потому что тот не молился — суд ее наказал

01:32 Мужчина "сливал" места вручения повесток — как наказал суд

00:30 Вынесение постановления о штрафе от ТЦК — как его обжаловать

00:19 Магучих рассказала, что приносит ей доход

00:15 В Сумах раздался взрыв, в части города пропал свет

17 ноября 2024

23:54 Президент Литвы отреагировал на разрешение Украине бить по России

23:44 Удар РФ по Сумам — количество погибших возросло до 10

23:36 Что сказал Маск о решении Байдена дать Украине бить по РФ ATACMS

23:12 Зеленский в обращении намекнул на дальнобойные удары по РФ

22:46 Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Сумах — видео

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

22:33 Бабушка пытала внука, потому что тот не молился — суд ее наказал

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке