Штрафи за порушення обліку онлайн - як сплатити

Чоловік в процесі сплати штрафу. Фото: kotsport

Для того, аби сплатити штраф від ТЦК, треба отримати постанову, підписану керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після цього штраф можна сплатити кількома способами, зокрема, і онлайн.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Сплатити штраф від ТЦК можна онлайн

Для того, аби сплатити штраф за порушення правил військового обліку, зокрема, за невчасно оновлені військово-облікові дані, громадянин має отримати постанову, підписану керівником ТЦК, про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності.

Після цього, запевнив адвокат Олександр Прокопець, він може сплатити штраф за допомогою кількох можливих варіантів — зокрема, і онлайн, у мобільних застосунках українських банків.

Як швидко треба сплатити штраф і що робити далі

Юрист підкреслив, що штраф треба сплатити якомога швидше.

"Щоб не було наслідків — ви повинні сплатити штраф протягом 15 днів з моменту вручення постанови", — зазначив Прокопець.

Після цього громадянин має надіслати копію квитанції про сплату штрафу рекомендованим листом до ТЦК або занести особисто.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як перевірити наявність штрафу від ТЦК.

Додамо, що в Україні зросла кількість боргів за штрафи ТЦК.