Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн arrow

Чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн

24 грудня 2024 05:38
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи за порушення обліку онлайн - як сплатити
Чоловік в процесі сплати штрафу. Фото: kotsport
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби сплатити штраф від ТЦК, треба отримати постанову, підписану керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після цього штраф можна сплатити кількома способами, зокрема, і онлайн.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

Читайте також:

Сплатити штраф від ТЦК можна онлайн

Для того, аби сплатити штраф за порушення правил військового обліку, зокрема, за невчасно оновлені військово-облікові дані, громадянин має отримати постанову, підписану керівником ТЦК, про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності.

Після цього, запевнив адвокат Олександр Прокопець, він може сплатити штраф за допомогою кількох можливих варіантів — зокрема, і онлайн, у мобільних застосунках українських банків.

Як швидко треба сплатити штраф і що робити далі

Юрист підкреслив, що штраф треба сплатити якомога швидше.

"Щоб не було наслідків — ви повинні сплатити штраф протягом 15 днів з моменту вручення постанови", — зазначив Прокопець.

Після цього громадянин має надіслати копію квитанції про сплату штрафу рекомендованим листом до ТЦК або занести особисто.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як перевірити наявність штрафу від ТЦК.

Додамо, що в Україні зросла кількість боргів за штрафи ТЦК.

онлайн-послуги штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:45 Оплата штрафу — який документ треба отримати в ТЦК

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

06:30 Ціни на кукурудзу продовжують рости — яка вартість зерна у грудні

06:30 У ССО показали, як росіяни благають рейнджерів узяти їх у полон

06:30 Заміна військово-облікового документу — усі підстави

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:10 Хто з українців втратить пенсії у 2025 році — дві категорії

06:02 Очима технологій — як штучний інтелект уявляє кінець світу

06:01 Деякі військові залишилися без доступу до Ощад24 — що відомо

Термінова новина

05:40 На Київщині лунають вибухи — що відомо про атаку

05:38 Чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн

06:45 Оплата штрафу — який документ треба отримати в ТЦК

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

06:30 Ціни на кукурудзу продовжують рости — яка вартість зерна у грудні

06:30 У ССО показали, як росіяни благають рейнджерів узяти їх у полон

06:30 Заміна військово-облікового документу — усі підстави

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:10 Хто з українців втратить пенсії у 2025 році — дві категорії

06:02 Очима технологій — як штучний інтелект уявляє кінець світу

06:01 Деякі військові залишилися без доступу до Ощад24 — що відомо

Термінова новина

05:40 На Київщині лунають вибухи — що відомо про атаку

05:38 Чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку