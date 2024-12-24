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Можно ли уплатить штраф за нарушение военного учета онлайн

24 декабря 2024 05:38
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы за нарушение учета онлайн - как оплатить
Проверка штрафа от ТЦК. Фото: informator.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того чтобы оплатить штраф от ТЦК, нужно получить постановление, подписанное руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки. После чего штраф можно оплатить несколькими способами, в том числе и онлайн.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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Оплатить штраф от ТЦК можно онлайн

Для того чтобы уплатить штраф за нарушение правил военного учета, в частности, за несвоевременно обновленные военно-учетные данные, гражданин должен получить постановление, подписанное руководителем ТЦК, о привлечении гражданина к административной ответственности.

После этого, заверил адвокат Александр Прокопец, он может заплатить штраф с помощью нескольких возможных вариантов — в том числе и онлайн, в мобильных приложениях украинских банков.

Как быстро нужно оплатить штраф и что делать дальше

Юрист подчеркнул, что штраф нужно оплатить как можно скорее.

"Чтобы не было последствий — вы должны оплатить штраф в течение 15 дней с момента вручения постановления", — отметил Прокопец.

После этого гражданин должен прислать копию квитанции об уплате штрафа заказным письмом в ТЦК или занести лично.

Напомним, мы ранее писали о том, как проверить наличие штрафа от ТЦК.

Добавим, что в Украине увеличилось количество долгов за штрафы ТЦК.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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