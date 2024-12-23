Добровільний візит до ТЦК - чи треба їхати за власною ініціативою

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: vinnitsa.info

Юристи пояснили, що військовозобов’язаний громадянин може не їхати до ТЦК добровільно. А з примусу треба їхати до територіального центру комплектування тільки після того, як поліція у складі групи оповіщення ТЦК оформить відповідний офіційний протокол.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Адвокат Олександр Прокопець пояснив, як варто поводитися військовозобов’язаному громадянину під час зустрічі із групою оповіщення територіального центру комплектування.

"В жодному разі, ні за яких умов, ні за яких умовлянь та обіцянок не варто погоджуватись добровільно кудись їхати", — підкреслив юрист.

Примусово — тільки з протоколом

Прокопець нагадав, що поліція має право затримати порушника військового обліку, але це обов’язково треба робити із оформленням офіційного протоколу.

"Протокол необхідно оформити тільки на місці. Жодних відмовок про оформлення потім, у відділенні чи ще десь. Тільки тут і зараз", — наголосив адвокат.

Без оформленого протоколу військовозобов’язаний може ігнорувати усі вимоги поліції щодо проїхати до ТЦК, запевнив Олександр Прокопець.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим загрожує відмова надати групі оповіщення військові документи.

Також ми повідомляли про те, чи можуть групи оповіщень ТЦК заходити на приватні території.