ТЦК заходить на приватні території - чи мають вони на це право і що робити

Чи можуть групи оповіщень ТЦК заходити на приватні території
Законодавство чітко не визначає місць оповіщення громадян групами територіальних центрів комплектування. Але щодо приватної території можуть виникнути проблеми, бо законодавство не дозволяє просто так представникам влади заходити у приватне житло.
Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
ТЦК у публічних місцях
Владислав Селезньов нагадав, що групи оповіщення територіальних центрів комплектування працюють у публічних місцях.
Це, зокрема, вулиці чи блокпости.
Чи можуть ТЦК заходити у приватні оселі
Щодо того, чи можуть групи оповіщення ТЦК заходити на приватну територію, колишній речник Генштабу ЗСУ наголосив, що у законодавстві чітко не прописано, де саме може відбуватися процес оповіщення.
Та, наголосив Селезньов, існують інші законодавчі обмеження.
"Для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів тощо", — нагадав він.
Нагадаємо, ми писали про те, коли затримання групою оповіщення ТЦК є законним.
Додамо, ми повідомляли про те, чим загрожує відмова надати групі оповіщення військові документи.
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