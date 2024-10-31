ТЦК заходить на приватні території - чи мають вони на це право і що робити

Працівники ТЦК намагаються зайти на приватну територію. Фото: "АрміяInform"

Законодавство чітко не визначає місць оповіщення громадян групами територіальних центрів комплектування. Але щодо приватної території можуть виникнути проблеми, бо законодавство не дозволяє просто так представникам влади заходити у приватне житло.

Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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ТЦК у публічних місцях

Владислав Селезньов нагадав, що групи оповіщення територіальних центрів комплектування працюють у публічних місцях.

Це, зокрема, вулиці чи блокпости.

Чи можуть ТЦК заходити у приватні оселі

Щодо того, чи можуть групи оповіщення ТЦК заходити на приватну територію, колишній речник Генштабу ЗСУ наголосив, що у законодавстві чітко не прописано, де саме може відбуватися процес оповіщення.

Та, наголосив Селезньов, існують інші законодавчі обмеження.

"Для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів тощо", — нагадав він.

Нагадаємо, ми писали про те, коли затримання групою оповіщення ТЦК є законним.

Додамо, ми повідомляли про те, чим загрожує відмова надати групі оповіщення військові документи.