Зарплати в ТЦК - як фінансують територіальні центри комплектування

Співробітники територіального центру комплектування. Фото: Одеський обласний ТЦК

Близько 90% співробітників територіальних центрів комплектування — це військові, які були поранені на війні. Зарплата у ТЦК є зазвичай меншою за 30 тисяч гривень.

Про це розповів начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко.

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В територіальних центрах комплектування працюють ті ж військовослужбовці, що і у складі інших підрозділів Збройних сил України.

"Військовослужбовці ТЦК та СП — всі діють в межах своїх правил, в межах своїх обов'язків та повноважень. Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту", — підкреслив Юрій Пуйко.

Які зарплати у військових в ТЦК

За словами очільника Одеського обласного ТЦК, 90% працівників ТЦК — це саме ті військовослужбовці, які пройшли війну і були повернуті у тил після поранення.

Зарплата ж у працівника територіального центру комплектування, за словами Пуйка, є меншою за 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які повноваження мають зараз співробітники ТЦК.

Також юристи розповідали про те, які повноваження можна було б забрати у ТЦК — і це б не вплинуло на успішність роботи центрів.