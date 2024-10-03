Зарплаты в ТЦК – как финансируют территориальные центры комплектования

Финансирование ТЦК — какие реальные зарплаты получают работники центров
Около 90% сотрудников территориальных центров комплектования — это военные, раненые на войне. Зарплата в ТЦК обычно меньше 30 тысяч гривен.
Об этом рассказал начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко.
Кто работает в территориальных центрах комплектования
В территориальных центрах комплектования работают те же военнослужащие, что и в других подразделениях Вооруженных сил Украины.
"Военнослужащие ТЦК и СП — все действуют в пределах своих правил, в пределах своих обязанностей и полномочий. Но существует проблематика в отношении возвращенных людей с фронта", — подчеркнул Юрий Пуйко.
Какие зарплаты у военных в ТЦК
По словам главы Одесского областного ТЦК, 90% работников ТЦК — это те военнослужащие, которые прошли войну и были возвращены в тыл после ранения.
Зарплата же у работника территориального центра комплектования, по словам Пуйко, меньше 30 тысяч гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, какие полномочия имеют сейчас сотрудники ТЦК.
Также юристы рассказывали о том, какие полномочия можно было бы забрать у ТЦК — и это не повлияло бы на успешность работы центров.
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