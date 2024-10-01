Повноваження ТЦК під час мобілізації в Україні - повний список

Робота співробітників ТЦК з оповіщення громадян. Фото: lviv1256.com

В умовах воєнного стану територіальні центри комплектування є першою інстанцією під час процесу мобілізації. Повноваження ТЦК були розширені 2024 року, але затримувати військовозобов’язаних громадян вони не можуть, це прерогатива поліції.

Про це розповів адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський.

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Перша військова інстанція

У нинішніх умовах, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, важливу роль у архітектурі національної безпеки України почали відігравати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

"ТЦК фактично є "першою інстанцією" у питаннях мобілізації, ведення військового обліку та надання інформаційної й соціальної допомоги", — підкреслив Сергій Савинський.

Повноваження ТЦК в 2024 році

Юрист пояснив, які повноваження зараз, після змін у законодавстві, мають ТЦК.

Це:

оповіщення військовозобов'язаних про мобілізацію;

скерування військовозобов'язаних на військову службу відповідно до військово-облікової спеціальності особи та мобілізаційних потреб;

перевірка військово-облікових документів;

вручати повістки у будь-якому місці;

фото- та відеофіксація процесу перевірки військових документів або вручення повісток;

оформлення та видача військово-облікових документів.

А от затримувати військовозобов’язаних громадян працівники ТЦК не мають права — це можуть робити лише представники Національної поліції України.

Нагадаємо, ми повідомляли, як працюватимуть ТЦК восени та що входитиме до їхніх функцій.

Додамо, ми писали про те, як працюють ТЦК у великих містах України.