Повноваження ТЦК під час мобілізації в Україні - повний список

Які повноваження мають ТЦК під час мобілізації — розширений список
В умовах воєнного стану територіальні центри комплектування є першою інстанцією під час процесу мобілізації. Повноваження ТЦК були розширені 2024 року, але затримувати військовозобов’язаних громадян вони не можуть, це прерогатива поліції.
Про це розповів адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський.
Перша військова інстанція
У нинішніх умовах, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, важливу роль у архітектурі національної безпеки України почали відігравати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
"ТЦК фактично є "першою інстанцією" у питаннях мобілізації, ведення військового обліку та надання інформаційної й соціальної допомоги", — підкреслив Сергій Савинський.
Повноваження ТЦК в 2024 році
Юрист пояснив, які повноваження зараз, після змін у законодавстві, мають ТЦК.
Це:
- оповіщення військовозобов'язаних про мобілізацію;
- скерування військовозобов'язаних на військову службу відповідно до військово-облікової спеціальності особи та мобілізаційних потреб;
- перевірка військово-облікових документів;
- вручати повістки у будь-якому місці;
- фото- та відеофіксація процесу перевірки військових документів або вручення повісток;
- оформлення та видача військово-облікових документів.
А от затримувати військовозобов’язаних громадян працівники ТЦК не мають права — це можуть робити лише представники Національної поліції України.
Нагадаємо, ми повідомляли, як працюватимуть ТЦК восени та що входитиме до їхніх функцій.
Додамо, ми писали про те, як працюють ТЦК у великих містах України.
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